Nel match tra Tottenham e Atletico Madrid, gli Spurs hanno vinto 3-2 grazie anche alle parate di Vicario. Tuttavia, la squadra di Tudor, ex allenatore della Juventus, non si qualifica per la Champions League. La partita si conclude con la vittoria della formazione britannica, ma non basta a garantire l’accesso alla competizione internazionale. Tudor lascia quindi il torneo senza poter continuare oltre i turni eliminatori.

Tottenham Atletico Madrid 3-2, gli Spurs battono i Colchoneros. Una vittoria inutile visto che la squadra di Tudor dice addio alla Champions. La sfida tra Tottenham Atletico Madrid si è rivelata un manifesto del calcio moderno: intensità, capovolgimenti di fronte e un finale che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino al fischio finale. In un match che sembrava destinato a un pareggio spettacolare, è stata la freddezza dal dischetto a decidere le sorti dell’incontro in favore degli Spurs. Il Tottenham parte con il piede sull’acceleratore, cercando costantemente la profondità con Randal Kolo Muani. Al 30?, la pressione dei padroni di casa viene premiata: un cross perfetto di Mathys Tel trova lo stacco imperioso proprio di Kolo Muani, che firma l’1-0. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tottenham Atletico Madrid 3-2: non bastano la vittoria e le parate di Vicario. L’ex Juventus Tudor è fuori dalla Champions League

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