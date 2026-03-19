Tottenham-Atletico Madrid 3-2 highlights | Alvarez la mette all' incrocio

Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il Tottenham ha battuto l’Atletico Madrid 3-2. Alvarez ha segnato all’incrocio, mentre Xavi Simons ha realizzato due gol, di cui uno su rigore. Kolo Muani ha portato in vantaggio gli spagnoli con un gol dell’ex Juventus, e anche Hancko ha trovato la rete per gli spagnoli.