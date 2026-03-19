Tottenham-Atletico Madrid 3-2 highlights | Alvarez la mette all' incrocio

Da gazzetta.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il Tottenham ha battuto l’Atletico Madrid 3-2. Alvarez ha segnato all’incrocio, mentre Xavi Simons ha realizzato due gol, di cui uno su rigore. Kolo Muani ha portato in vantaggio gli spagnoli con un gol dell’ex Juventus, e anche Hancko ha trovato la rete per gli spagnoli.

Gli highlights di Tottenham-Atletico Madrid 3-2, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gol dell’ex Juventus Kolo Muani e doppietta di Xavi Simons (seconda rete su rigore per gli Spurs), di Alvarez e Hancko per gli spagnoli. Ai quarti ci va l’Atletico Madrid (forte del 2-5 di Londra): sarà derby col Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Tottenham-Atletico Madrid 3-2, highlights: Alvarez la mette all'incrocio

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