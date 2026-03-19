Torun apre il Mondiale azzurro | dodici italiani subito in pista tra batterie e sogni di medaglia

La rassegna mondiale indoor di Torun, in Polonia, è iniziata con dodici atleti italiani pronti a scendere in pista. Durante la giornata inaugurale, sono stati impegnati in batterie, prove multiple e finali, segnando l’avvio ufficiale delle competizioni. La partecipazione italiana si presenta subito molto numerosa, con gli atleti pronti a confrontarsi in diverse discipline.

La rassegna iridata indoor di Torun, in Polonia, parte subito con una presenza azzurra molto ampia: nella giornata inaugurale saranno infatti dodici gli italiani impegnati tra batterie, prove multiple e finali. Il programma comincerà dalla mattina e accompagnerà gli appassionati fino alla sera, quando arriverà anche uno dei momenti più attesi dell’intero debutto azzurro, cioè la finale del salto triplo. Le attenzioni principali si concentrano inevitabilmente sul triplo maschile, dove l’Italia può schierare due nomi di altissimo livello. Da una parte c’è Andy Diaz, campione del mondo indoor in carica dopo l’oro conquistato a Nachino con il record italiano di 17,80; dall’altra c’è Andrea Dallavalle, argento mondiale a Tokyo e reduce da una misura di 17,64 ottenuta in Giappone. 🔗 Leggi su Sportface.it

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