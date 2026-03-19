Una pasticceria di Matera ha pubblicato sui social una foto di una torta di compleanno decorata con una svastica e il simbolo delle SS. La pubblicazione è stata rimossa, ma la polemica ha continuato a diffondersi rapidamente sui social network. La vicenda ha attirato l’attenzione di numerosi utenti, generando discussioni e commenti di condanna. La notizia si è diffusa in poche ore, diventando un caso di cronaca locale e nazionale.

Una torta di compleanno può trasformarsi in un caso nazionale nel giro di pochi minuti. È quanto accaduto a Matera, dove una pasticceria locale ha pubblicato sui social la foto di un dolce decorato con una svastica e il simbolo delle SS, scatenando una valanga di reazioni indignate. L’immagine, condivisa inizialmente come semplice contenuto promozionale, ha rapidamente fatto il giro del web, sollevando polemiche e interrogativi su limiti, responsabilità e consapevolezza. La torta con la svastica è orribile in una vicenda patetica: "Volevo fare uno scherzo a mio figlio". Il pasticciere non può scusarsi con "non sapevo cosa fosse", troppa ignoranza paracula. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Torta di compleanno con svastica: post rimosso ma la polemica ormai è virale (i social non si fermano)

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