torri nel deserto

In una mostra aperta al pubblico, vengono esposte le fotografie di Nick Brandt che mostrano famiglie siriane rifugiate in Giordania. Le immagini catturano momenti di vita quotidiana di persone costrette a lasciare le proprie case, evidenziando le condizioni in cui si trovano. La serie fotografica si concentra su diverse famiglie, immortalando i loro volti e gli spazi in cui vivono.

Nick Brandt ha ritratto alcune famiglie siriane fuggite in Giordania. Le foto sono in mostra alle Gallerie d’Italia di Torino Nick Brandt ha ritratto alcune famiglie siriane fuggite in Giordania. Le foto sono in mostra alle Gallerie d’Italia di Torino Nel deserto del Wadi Rum, nel sud della Giordania, il fotografo britannico Nick Brandt ha realizzato il quarto capitolo della sua serie The day may break, dedicata agli effetti della crisi climatica su animali e persone. Nel nuovo capitolo, intitolato The echo of our voices e realizzato nel 2024, Brandt si è concentrato su alcune famiglie delle zone rurali della Siria scappate dalla guerra, che hanno trovato rifugio in Giordania, uno dei paesi più poveri d’acqua al mondo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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