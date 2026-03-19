Torna la neve in provincia di Foggia

In provincia di Foggia sono tornate le nevicate a causa delle recenti precipitazioni. Le temperature si sono abbassate, portando la neve a coprire alcune zone della regione. Le autorità hanno già attivato le operazioni di sgombero e di controllo del territorio per garantire la sicurezza stradale e pubblica. Molti percorsi sono interessati dalle precipitazioni nevose, e le squadre di intervento sono al lavoro per gestire la situazione.

A causa delle precipitazioni a carattere nevoso registrate nelle ultime ore, si è reso necessario un intervento immediato da parte della ditta ATI Neve per operazioni di spargimento sale lungo i seguenti tratti di strade provinciali: -SP 136bis (Monteleone – Anzano) -SP 136 dir (km 0+000 – Deliceto). IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Torna la neve in provincia di Foggia Articoli correlati Leggi anche: Incidenti stradali in Puglia, Foggia resta la provincia in cui si muore di più Turismo lento, FlixBus rinnova il patto con la Via Francigena per promuovere la provincia di FoggiaFlixBus e l’Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf) hanno rinnovato l’accordo per promuovere il patrimonio paesaggistico e culturale del... FOGGIA | La neve imbianca la provincia di Foggia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Torna la neve in provincia di Foggia Temi più discussi: Neve di primavera: torna anche a bassa quota nelle Marche. Accumuli fino a 30 cm; Meteo, tornano freddo e neve sull'Italia: ecco dove e quando. Le previsioni; Colpo di coda dell'inverno, temperature giù e torna la neve: le previsioni meteo; Nuvole e pioggia, nuovo peggioramento meteo in arrivo nei prossimi giorni in Trentino: torna a nevicare in montagna. Avellino: torna la neve in Irpinia, Laceno e Montevergine imbiancatiTorna la neve in Irpinia. Imbiancati Montevergine e il Laceno. Qui, sono entrati in azione i mezzi spalaneve per consentire di percorrere le arterie ... msn.com Torna il freddo, nevicate sull’Appennino e forte vento di grecale. Prolungata l’allertaBuone notizie per chi ama lo sci, nelle prossime ore torna il sole ma le temperature restano abbastanza basse da non sciogliere la neve. La situazione in Toscana e Umbria ... lanazione.it Torna in Sicilia l’Uovo della Ricerca AIRC: un piccolo gesto per finanziare la ricerca sul cancro - facebook.com facebook Israele torna a bombardare Beirut e continuano gli attacchi iraniani contro i paesi del Golfo. Referendum giustizia: le ragioni del sì e quelle del no. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 Con #NicolaFratoianni #RiccardoMolinari #PaoloCapitini @DiPietroAnt x.com