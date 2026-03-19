Torino calcio | scritte contro presidente denunciato 72enne

A Masio, un uomo di 72 anni è stato denunciato dopo aver scritto frasi diffamatorie contro il presidente del Torino calcio. Le scritte sono state trovate e segnalate, portando all'identificazione del responsabile. La vicenda riguarda esclusivamente l'autore delle scritte e le accuse formalizzate nei suoi confronti. La polizia ha seguito le procedure per arrivare alla denuncia.

Individuato l’autore delle scritte diffamatorie contro il Presidente del Torino calcio: denunciato un 72enne di Masio. I Carabinieri hanno individuato il presunto responsabile delle scritte e degli striscioni diffamatori rivolti a Urbano Cairo, Presidente del Torino calcio, comparse nella notte del 6 marzo lungo le vie del centro di Masio. L’uomo, un residente settantaduenne, è stato denunciato a piede libero al termine di un’indagine rapida e coordinata tra la Stazione locale e la Sezione Operativa della Compagnia di Alessandria. Le scritte contro Cairo e l’allarme nel paese. L’episodio aveva destato preoccupazione nella comunità per la natura sistematica delle affissioni e per il danneggiamento del decoro urbano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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