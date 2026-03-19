Torino calcio | scritte contro presidente denunciato 72enne

Da gbt-magazine.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Masio, un uomo di 72 anni è stato denunciato dopo aver scritto frasi diffamatorie contro il presidente del Torino calcio. Le scritte sono state trovate e segnalate, portando all'identificazione del responsabile. La vicenda riguarda esclusivamente l'autore delle scritte e le accuse formalizzate nei suoi confronti. La polizia ha seguito le procedure per arrivare alla denuncia.

Individuato l’autore delle scritte diffamatorie contro il Presidente del Torino calcio: denunciato un 72enne di Masio. I Carabinieri hanno individuato il presunto responsabile delle scritte e degli striscioni diffamatori rivolti a Urbano Cairo, Presidente del Torino calcio, comparse nella notte del 6 marzo lungo le vie del centro di Masio. L’uomo, un residente settantaduenne, è stato denunciato a piede libero al termine di un’indagine rapida e coordinata tra la Stazione locale e la Sezione Operativa della Compagnia di Alessandria. Le scritte contro Cairo e l’allarme nel paese. L’episodio aveva destato preoccupazione nella comunità per la natura sistematica delle affissioni e per il danneggiamento del decoro urbano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

torino calcio scritte contro presidente denunciato 72enne
© Gbt-magazine.com - Torino calcio: scritte contro presidente, denunciato 72enne

Articoli correlati

Torino, scritte offensive contro Cairo, svolta nelle indagini: denunciato un uomo di 72 anni dopo la perquisizione dei CarabinieriStankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La...

Torino, choc Cairo: minacce di morte e scritte contro i genitoriL’assedio al Torino di Urbano Cairo tracima in violenza verbale e profanazione dei luoghi d’affetto, segnando il punto di rottura definitivo tra la...

Video CC: Scritte contro il presidente del Torino calcio Urbano Cairo, denunciato un 72enne

Video Video CC: Scritte contro il presidente del Torino calcio Urbano Cairo, denunciato un 72enne

Approfondimenti e contenuti su Torino calcio

Temi più discussi: Torino, insulti a Cairo: 'Dispiaciuto per chi lo ha fatto'; Cairo attacca: Scritte a Masio contro di me davvero terribili; Cairo risponde alle minacce a Masio: Dispiaciuto, cose che fanno male ai bambini; A Masio, paese di origine di Urbano Cairo, la rabbia dei tifosi granata si sfoga sui muri.

torino calcio scritte controScritte contro Urbano Cairo a Masio, individuato il responsabile, un 72enne torineseL'uomo è stato denunciato dai Carabinieri e dovrà rispondere di deturpamento e diffamazione aggravata. Per lui anche Daspo sportivo per due anni ... rainews.it

torino calcio scritte controMasio: scritte contro Cairo, identificato l’autore. È un 72enne di TorinoMASIO – Identificato dai carabinieri il responsabile delle scritte diffamatorie al presidente del Torino Calcio, Urbano Cairo. L’uomo, un 72enne, che abita a Torino, è stato denunciato. I militari han ... ilpiccolo.net

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.