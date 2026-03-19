A Torino, un bambino di 11 mesi è morto mentre si trovava con la madre in ospedale per il parto. La zia ha chiamato in modo urgente, segnalando l’accaduto, e sono partite le operazioni di soccorso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche di quanto successo. La famiglia è sotto shock per questa tragedia improvvisa.

Cosa è successo a Torino: la disperata telefonata della zia. Una chiamata disperata, poi la corsa contro il tempo. “Correte, mio nipote sta soffocando”. È iniziato così, intorno alle 20:30, il dramma consumato in un appartamento di via Cappelli, nel quartiere Parella di Torino. Dall’altra parte del telefono, la zia del piccolo, un bimbo di appena 11 mesi, rimasto senza respiro dopo aver ingerito un boccone di cibo. I soccorsi sono partiti immediatamente, con due ambulanze inviate sul posto nel giro di pochi minuti. Ma quando i sanitari sono entrati in casa, la situazione era già gravissima. I soccorsi e il tentativo disperato di salvarlo. I paramedici hanno iniziato subito le manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Torino, bimbo di 11 mesi muore soffocato mentre la mamma è in ospedale per il parto

Articoli correlati

Bimbo di 11 mesi muore soffocato a Torino mentre la mamma è in ospedale per partorire un fratellinoIl bambino avrebbe avuto una crisi respiratoria, probabilmente causata da un episodio di soffocamento dovuto a vomito o a un boccone che gli avrebbe...

Bimbo di 11 mesi muore soffocato, la mamma era in ospedale per partorire il fratellinoUn dramma improvviso e devastante ha colpito una famiglia a Torino, dove un bambino di appena 11 mesi ha perso la vita in circostanze tragiche mentre...

Bimbo di 11 mesi muore soffocato da un boccone mentre la madre è in ospedale per partorire

Contenuti e approfondimenti su Torino bimbo di 11 mesi muore soffocato...

Temi più discussi: Torino, bambino di 11 mesi muore soffocato mentre la madre è in ospedale per partorire; Spettacoli di teatro per bambini a Torino 2026; Bimbo tenuto a testa in giù dal settimo piano, indagata la madre: Al mio paese si fa così; Bimbo di due anni appeso al balcone a Torino: dall’accusa di tentato omicidio all’abuso di correzione.

Bimbo di 11 mesi soffoca mentre la madre è in ospedale: la dinamica e le indagini a TorinoUn dramma familiare a Torino: un bimbo di 11 mesi è stato trovato senza vita dopo un episodio di soffocamento; in corso sopralluoghi e possibili accertamenti medico-legali ... notizie.it

A Torino bimbo di 11 mesi soffocato da un boccone a casa, la mamma era in ospedale per partorire il fratellinoUn bimbo di 11 mesi è morto a Torino dopo esser rimasto soffocato a casa, mentre la madre era in attesa di partorire: vana la corsa in ospedale ... virgilio.it

Torino fotografata dalla Mole Foto di Stefania Schiavelli - facebook.com facebook

Tragedia a Torino, il bimbo soffoca con un boccone mentre la mamma è in ospedale per partorire x.com