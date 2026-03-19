tonali infortunio allarme in vista dei playoff mondiali

Durante la partita degli ottavi di Champions League tra Barcellona e Newcastle, Sandro Tonali ha riportato un infortunio alla gamba sinistra. L’incidente è avvenuto durante il corso dell’incontro e ha richiesto l’intervento dei medici sul campo. La sua condizione sarà valutata nei prossimi giorni per capire l’entità del problema e i possibili tempi di recupero.

Sandro Tonali si è infortunato alla gamba sinistra durante il match degli ottavi di Champions League tra Barcellona e Newcastle. Il centrocampista azzurro durante il secondo tempo è uscito dal campo sorretto dallo staff medico del club inglese facendo temere il peggio in vista dei playoff per i Mondiali 2026 con la Nazionale. In giornata, però, sono arrivate delle rassicurazioni da parte del presidente della Figc Gabriele Gravina secondo cui “l’allarme è di livello molto moderato”. Gravina su Tonali: “Allarme c’è ma molto moderato, c’è ottimismo”. “Il playoff? Non sono preoccupato, lo percepite dalla mia serenità. Sono molto tranquillo, sono a stretto contatto con Gattuso che ringrazio del lavoro da frate trappista encomiabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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