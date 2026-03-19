L’attore protagonista di Notte prima degli esami 3.0 commenta la sua esperienza di maturità, ricordando come avrebbe dovuto studiare con un amico, ma alla fine siano finiti a ballare. Parla della sua generazione, che ha accesso a tutto, ma si sente più in ansia. Attualmente al cinema, sottolinea come i giovani siano più fragili nonostante tutto ciò che hanno a disposizione.

Vent’anni dopo, il film racconta la maturità con un occhio diverso, quello della sua generazione: come è cambiato il mondo della scuola? «È cambiato tanto, soprattutto per via delle rivoluzioni tecnologiche degli ultimi vent’anni. Da qui nasce l’esigenza di raccontare una storia che mantiene lo stesso stile - fatto di ansia, paura della maturità e senso di responsabilità - ma inserita in un contesto nuovo, più evoluto e attuale». Le paure e le emozioni sono le stesse? «Sì, anche se oggi forse non si sa bene di cosa avere ansia. Siamo bombardati dalle informazioni di internet, spesso anche superflue. Prima c’era più inconsapevolezza, e questo può essere visto anche come uno svantaggio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tommaso Cassissa: «Dovevo studiare per la maturità con Olly, ma siamo finiti a ballare. La mia generazione? Ha tutto, ma è più in ansia»

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