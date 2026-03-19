A pochi giorni dal referendum, la campagna elettorale si intensifica con tensioni crescenti. Una politica che non perde occasione per attaccare le istituzioni e i protagonisti del dibattito pubblico, come dimostra il video pubblicato dalla grillina Bevilacqua contro il ministro Nordio. Le ultime ore sono caratterizzate da scontri verbali e dichiarazioni che alimentano le polemiche prima del voto.

Nonostante manchino pochi giorni al referendum, la campagna non accenna ad abbassare i toni. Saranno ore concitate quelle che separano gli italiani dal voto, soprattutto per i colpi di coda finali di una campagna che non ha risparmiato scorrettezze. Quello che forse è l’ultimo atto sta girando sui social, condiviso anche dalla senatrice del M5S Dolores Bevilacqua, in queste ore e prende di mira il ministro Carlo Nordio con un video che scimmiotta la celebre pubblicità del detergente Mastro Lindo. Nelle immagini si vede una donna che si lamenta del fatto che “i colletti bianchi si macchiano sempre di guai giudiziari”. A quel punto la rassicura una voce fuori campo: “Niente paura, ora c’è Mastro Nordio”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Toglie di mezzo la magistratura…”. La grillina Bevilacqua e il video per attaccare Nordio

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