Tigers e Livorno sfida al vertice E’ partita la volata per il primato

Il Livorno si è imposto sul Vasari Arezzo con un punteggio di 18-17 e ha ripreso il comando della classifica. La partita si è giocata lo scorso fine settimana, segnando un momento importante nella corsa al primo posto. Ora, entrambe le squadre si preparano per le prossime sfide, mentre la lotta per la leadership si fa sempre più intensa.

Il Livorno ha regolato il Vasari Arezzo di misura lo scorso fine settimana (18-17) ed è tornato in testa. I Gispi Tigers hanno però una gara in meno degli avversari labronici e vincendo (anche) il recupero contro il Vasari rinviato qualche settimana fa (e riprogrammato per il prossimo 29 marzo alle 14,30, ad Arezzo) riconquisterebbero il primo posto. Si profila insomma un finale stagionale particolarmente avvincente, per quanto riguarda il girone-promozione del campionato di Serie C 202526 di rugby. Intanto, i Tigers hanno ripreso da tempo gli allenamenti per prepararsi alla prossima sfida: domenica prossima, alle 14:30, il gruppo sarà di scena in Umbria per affrontare il Città di Castello, nel match valido per l’ottava giornata del torneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tigers e Livorno, sfida al vertice. E’ partita la volata per il primato Articoli correlati PalaPiccolo tutto esaurito, Juvecaserta all’assalto della vetta: arriva Livorno per la sfida che vale il primatoRiflettori accesi domani, domenica 18, al PalaPiccolo di viale Medaglie d’Oro, già sold out da inizio settimana. Ligue 1, volata al vertice: sabato di fuoco tra Europa e salvezzaLa Ligue 1 si prepara a vivere una giornata cruciale per gli equilibri dell’alta classifica e della zona salvezza, con tre sfide che promettono di...