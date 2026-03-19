Il 19 marzo il nuovo parlamento thailandese ha confermato Anutin Charnvirakul come primo ministro. La conferma arriva dopo le elezioni parlamentari e la formazione del nuovo governo. Anutin Charnvirakul, rappresentante del partito conservatore, ricopre ora il ruolo di capo del governo thailandese. La sua nomina segna un passaggio importante nel panorama politico del paese.

Il 19 marzo il nuovo parlamento tailandese ha confermato il conservatore Anutin Charnvirakul come primo ministro, dopo la vittoria del suo partito Bhumjaithai nelle elezioni legislative anticipate dell’8 febbraio. “Collaborerò con ogni singolo deputato per il bene del paese e del popolo tailandese”, ha dichiarato Anutin, 59 anni, prima della votazione, in cui ha ottenuto 293 voti su 498. Il suo governo dovrà affrontare le ripercussioni della guerra in Medio Oriente, le difficoltà legate a una crescita economica anemica e le persistenti tensioni al confine con la Cambogia. Durante la campagna elettorale Anutin si era impegnato a costruire un muro al confine con la Cambogia, a chiudere i valichi di frontiera e a reclutare centomila soldati volontari. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Thailandia, il conservatore Anutin Charnvirakul confermato primo ministro

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