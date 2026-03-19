Una rapina violenta si è verificata durante la notte a Casoria, nel Napoletano, coinvolgendo una famiglia che è stata legata con lenzuola e tenuta sotto shock. Gli aggressori sono entrati nell’abitazione, minacciando i presenti, prima di fuggire con alcuni beni. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’evento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una violenta rapina è avvenuta a Casoria, un comune situato nella provincia di Napoli. L’episodio si è verificato all’interno di un appartamento, dove un gruppo di ladri ha forzato l’ingresso per compiere la loro irruzione. Le dinamiche di questo crimine suscita preoccupazione e allerta tra i residenti della zona, facendo emergere la necessità di una maggiore sicurezza nelle abitazioni. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, i malviventi sono entrati nell’abitazione intorno alle 3 di notte, coperti da passamontagna. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Terribile rapina notturna nel Napoletano: famiglia legata con lenzuola e terrorizzata.

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