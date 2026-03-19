Terremoto in Friuli epicentro in provincia di Udine

Questa mattina in Friuli, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata a Moggio Udinese, in provincia di Udine. L'epicentro si trova nell'area della provincia e non sono state segnalate immediatamente conseguenze gravi o danni significativi. Sono in corso verifiche da parte delle autorità locali per valutare eventuali conseguenze sul territorio.