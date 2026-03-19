Terremoto in Friuli epicentro in provincia di Udine
Questa mattina in Friuli, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata a Moggio Udinese, in provincia di Udine. L'epicentro si trova nell'area della provincia e non sono state segnalate immediatamente conseguenze gravi o danni significativi. Sono in corso verifiche da parte delle autorità locali per valutare eventuali conseguenze sul territorio.
Una scossa di magnitudo 3.9 è stata registrata stamani a Moggio Udinese Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata stamani a Moggio Udinese, in provincia di Udine. L’epicentro è stato localizzato a una profondità di 15 chilometri. Il sisma è stato registrato dalla sala sismica dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma.?? DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.9 ore 11:28 IT del 19-03-2026 a 2 km NW Moggio Udinese (UD) Prof= 15.1 Km #INGV45075641 https:t.coP4z9CgQyKP New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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