Terranuova celebra la primavera con l’11ª Fiera nazionale degli uccelli

A Terranuova si tiene l’11ª Fiera nazionale degli uccelli, un evento che invita il pubblico a scoprire una vasta esposizione di uccelli esotici e animali da cortile. Durante la giornata, sono presenti anche stand dedicati alle eccellenze enogastronomiche, all’orticoltura e al florovivaismo, oltre a un mercato dell’artigianato. L’evento coinvolge numerosi espositori e visitatori provenienti dalla regione.

Arezzo, 19 marzo 2026 – . Esposizione di uccelli esotici, animali da cortile, eccellenze enogastronomiche, orto florovivaismo, mercato dell’artigianato. Domenica 22 marzo 2026, Terranuova Bracciolini rinnova l’appuntamento con una delle manifestazioni più attese della stagione: la 11ª edizione della Fiera Nazionale Primaverile e degli Uccelli. L’evento, ormai punto di riferimento per il turismo e la comunità locale, trasformerà il centro storico in un vivace percorso espositivo dedicato alle eccellenze del territorio e alla biodiversità. A partire dalle ore 8:00, tra... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova celebra la primavera con l’11ª Fiera nazionale degli uccelli Articoli correlati Leggi anche: Atripalda celebra la creatività con “ArtigianE in Fiera” Marysthell Polanco celebra la primavera con un party esclusivo a MilanoShowgirl e volto televisivo, Marysthell Polanco festeggerà “La primavera della Polanco”, party tra amici il 17 marzo proprio al Just Me di Milano,...