tenta di sgozzare il convivente la lite per una donna

Una donna ha tentato di sgozzare il convivente durante una lite scoppiata per una donna. L'aggressione si è conclusa con il ferimento alla gola del uomo, che è stato soccorso e poi arrestato dai carabinieri intervenuti sul posto. La vicenda si è svolta in un’abitazione privata e non ci sono altre persone coinvolte. La donna è stata presa in custodia dalle forze dell'ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha aggredito il convivente ferendolo alla gola a colpi di coltello prima di essere arrestato dai carabinieri. Protagonista un 62enne accusato di tentato omicidio. I fatti risalgono a ieri sera: mancano pochi minuti alle 22 e i militari della tenenza di Ercolano raggiungono un appartamento nei pressi del litorale. A chiamarli è stato un 38enne – che proprio ieri ha compiuto gli anni -. L’uomo è agli arresti domiciliari e sta litigando con il convivente di 62. Quando i carabinieri arrivano all’esterno dell’abitazione trovano il 38enne ricoperto di sangue con evidenti ferite alle mani. La vittima racconta ai carabinieri che l’aggressore – il convivente – è ancora in casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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