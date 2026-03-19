A Miami si torna in campo nel torneo di tennis, dopo che le condizioni meteorologiche hanno cancellato tutti i match di ieri a causa della pioggia. Oggi si aspetta di conoscere gli avversari di tre giocatori italiani, tra cui Sinner, mentre Alcaraz scoprirà i suoi rivali. La giornata si preannuncia decisiva per gli incontri del secondo Masters 1000 della stagione.

Oggi potrebbe essere il giorno giusto per rivedere del tennis giocato in quel di Miami. La pioggia, infatti, è stata la grande protagonista della giornata di ieri, portando alla cancellazione di tutti i match e rivoluzionando così il programma del secondo Masters 1000 della stagione. Una situazione che porterà gli organizzatori a fare delle scelte (si sono giocati solo alcuni match femminili martedì) per cercare di restare nei tempi concordati, ma c’è il rischio che il meteo possa creare ulteriori problemi anche più avanti, visto che in alcune giornate è prevista ancora pioggia. Saranno tre gli azzurri che scenderanno in campo oggi. C’è attesa soprattutto per Matteo Berrettini, che affronterà il francese Alexandre Muller in un primo turno insidioso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, a Miami si torna a giocare. Attesa per tre azzurri, Sinner e Alcaraz conosceranno i loro avversari

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