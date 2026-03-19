Teatro Tutto Shakespeare in 90 minuti

Da lanazione.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera alle 21:30 si terrà l’ultimo spettacolo della stagione di prosa al teatro Quaranthana di San Miniato, con “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti”. La rappresentazione, ideata e interpretata da Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti, è prodotta da La Macchina del Suono e si svolge nell’ambito di una serata dedicata al teatro di Shakespeare.

SAN MINIATO Ultimo appuntamento, domani alle 21:30, della stagione di prosa al teatro Quaranthana con " Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti " di e con Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti, uno spettacolo de La Macchina del suono. Una sfida teatrale, esilarante, ai limiti dell’incredibile. Come si può condensare l’opera omnia del Bardo, 37 opere, in 90 minuti? O raccontare l’‘Amleto’ in 43 secondi? Una parodia di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori, usando le più svariate tecniche interpretative. Veloce, spiritoso e fisico, è pieno di risate per gli amanti e soprattutto per gli odiatori di Shakespeare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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