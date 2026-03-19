Il Teatro Arbostella si prepara a chiudere la serie di spettacoli dei “Venerdì” con l’ultimo evento intitolato “Per mezz’ora ’e sfizio”. La rappresentazione si terrà nell’ambito della rassegna che ha riscosso grande interesse tra il pubblico locale durante questa stagione culturale. L’appuntamento finale si svolgerà nel teatro cittadino, confermando la popolarità della manifestazione.

Si avvia alla conclusione la rassegna dei “Venerdì” del Teatro Arbostella, uno degli appuntamenti più seguiti della stagione culturale cittadina. L’ultimo spettacolo è in programma venerdì 20 marzo alle ore 20.30, a chiusura di un ciclo composto da sei rappresentazioni che hanno registrato un’ottima partecipazione di pubblico. Una rassegna partecipata e radicata nel territorio. La rassegna, rivolta in larga parte agli utenti dei segretariati sociali del Comune di Salerno, ha confermato il forte legame tra il teatro e il territorio, coinvolgendo soprattutto il pubblico over 65. Un successo che si affianca a quello del cartellone principale del fine settimana, consolidando il ruolo del Teatro Arbostella come punto di riferimento culturale per la città. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Teatro Arbostella, ultimo appuntamento dei “Venerdì”: in scena “Per mezz’ora ’e sfizio”

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