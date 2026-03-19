Tchoukball Ferraresi vice campioni d’Europa Tanti applausi in Ungheria

Dal 13 al 15 marzo si è svolta a Lake Velence, in Ungheria, la European Silver Cup 2026 di tchoukball, con la partecipazione di dodici squadre provenienti da vari Paesi europei. Tra i partecipanti, la squadra Ferraresi ha concluso il torneo come vice campione d’Europa, ricevendo molti applausi durante le partite. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e media locali.

Dal 13 al 15 marzo si è tenuta a Lake Velence (Ungheria) la European Silver Cup 2026, con 12 squadre provenienti da tutta Europa. La formula del torneo prevedeva due gironi all’italiana da 6 squadre, più semifinali e finali per stabilire le 12 posizioni. Girone di ferro per i Ferrara Caplaz, che però hanno retto alla grande: 4 vittorie ed una sola sconfitta con i grandi favoriti, gli svizzeri Val-de-Ruz Flyers. Primo appuntamento il venerdì, con i tedeschi Dusseldorf Lions: dopo la prima metà di partita necessaria per smaltire il viaggio, i Caplaz hanno trovato il modo di imporre il proprio gioco e ritmo nei confronti di un avversario che ha saputo comunque dare del filo da torcere, fino al risultato finale di 68 a 57. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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