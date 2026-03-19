Sabato mattina alle 10, il teatro Galli di Rimini ospiterà un incontro con Tatiana Bucci, una delle poche bambine italiane sopravvissute ad Auschwitz. La donna condividerà la sua testimonianza diretta sull’esperienza nei campi di sterminio nazisti, offrendo al pubblico un racconto personale di quegli anni drammatici. L’evento si rivolge a chi desidera ascoltare una testimonianza autentica di quegli orrori.

Una voce che attraversa il tempo per farsi memoria viva. Sabato, alle 10, il teatro Galli di Rimini ospiterà l’incontro con Tatiana Bucci, tra le poche bambine italiane sopravvissute all’orrore dei campi di sterminio nazisti. Nata a Fiume il 19 settembre del 1937, insieme alla sorella Andra, è una delle più autorevoli testimoni della Shoah italiana. Le due sorelle di origine ebraica furono deportate che erano bambine: sopravvissero ad Auschwitz anche perché scambiate per gemelle, venendo così destinate agli esperimenti pseudoscientifici del medico nazista Josef Mengele. Una vicenda che le rende testimoni cruciali per comprendere il funzionamento del campo e le atrocità compiute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tatiana Bucci racconta l’orrore di Auschwitz per non dimenticare

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