Tassi BCE in modalità wait-and-see

Oggi la Banca centrale europea potrebbe mantenere invariati i tassi di interesse, seguendo la linea di attesa adottata dalla Federal Reserve e dalla Bank of Japan nelle ultime ore. Non sono attese decisioni immediate, ma si prevede che verrà evidenziata la presenza di un’inflazione da tenere sotto controllo e di un contesto geopolitico caratterizzato da elevata incertezza. La riunione si svolge in un clima di cautela e osservazione.

Dopo il nulla di fatto di ieri della Federal Reserve e della Bank of Japan nella notte, in molti si attendono che anche la Banca centrale europea oggi non si muoverà sui tassi e avvertirà di un’inflazione da monitorare e della forte incertezza dell’attuale contesto geopolitico. BCE attesa ferma sui tassi. Oggi alle 14:15 terminerà la riunione di politica monetaria della BCE, e molti si attendono che manterrà i tassi d’interesse invariati, valutando l’entità dello shock inflazionistico che la guerra in Iran potrebbe provocare. Il tasso sui depositi dovrebbe rimanere al 2%, livello al quale si trova dallo scorso giugno, secondo un sondaggio unanime di Bloomberg. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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