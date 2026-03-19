Da giorni, la premier giapponese Sanae Takaichi si impegna a trovare il modo di comunicare a Trump che il Giappone non invierà navi a Hormuz. La situazione riguarda una delle decisioni più delicate per il governo giapponese e richiede un messaggio chiaro e preciso. Takaichi si confronta con questa difficile comunicazione, consapevole della sua complessità.

La premier giapponese è alla sua prima visita ufficiale alla Casa Bianca. Voleva parlare di Cina e deterrenza, ma si ritrova in un complicato gioco di pressioni, richieste e necessità, fra Cina e Iran Da giorni la premier giapponese Sanae Takaichi prepara una delle missioni più complicate della sua carriera. Oggi sarà ricevuta alla Casa Bianca per la prima volta da quando è a capo del governo dell’ormai quinta economia del mondo (tre mesi fa il Giappone è stato scavalcato dall’India). Il presidente americano Donald Trump ha già inviato diversi messaggi ai suoi partner dell’Indo-Pacifico, e soprattutto al Giappone, che dipende dall’America per la sua difesa strategica: vuole che Tokyo invii le sue Forze di autodifesa navali per mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Takaichi non sa come dire a Trump che il Giappone non manderà navi a Hormuz

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