Taglio accise di 25 centesimi al litro

Un Consiglio dei ministri straordinario ha approvato un decreto che riduce di 25 centesimi al litro le accise sui carburanti. La decisione interessa i prezzi alla pompa e mira a calmierare i costi per i consumatori. Il provvedimento è stato adottato in via d’urgenza e sarà immediatamente efficace. La misura riguarda tutte le tipologie di carburanti venduti sul mercato nazionale.

Taglio accise, è arrivato l’atteso provvedimento. A pochi giorni dalreferendum sulla Giustiziae alla vigilia del Consiglio Ue,il governo ha varato undecreto legge che introduce un taglio di “25 centesimi al litro” sul prezzo dei carburanti per 20 giorni. Il presidente del ConsiglioGiorgia Meloniha spiegato di “voler evitare che l’aumento del gasolio si traduca in un aumento dei prezzi dei beni di consumo“. 19 giorni dopo lo scoppio dellaguerra in Irane e 4 giorni prima del referendum sulla riforma Nordio, ieri pomeriggio è stato convocato un Consiglio dei ministri straordinario che ha approvato il decreto legge “sulle disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Taglio accise di 25 centesimi al litro Articoli correlati Decreto carburanti, taglio accise di 25 centesimi al litro per 20 giorniIl governo interviene contro il caro-carburanti: via libera dal Cdm al decreto – operativo già da oggi – che taglia le accise di 25 centesimi al... Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni. Meloni: “Taglio di 25 centesimi al litro”Roma, 18 marzo 2026 – Il governo cambia schema sul caro-carburanti e sceglie la via più immediata: un taglio generalizzato delle accise per 20... Carburanti, taglio accise da oggi: -25 centesimi al litro Aggiornamenti e contenuti dedicati a Taglio accise Temi più discussi: Decreto in vigore: taglio di 25 centesimi a litro. Controlli della Gdf su rispetto prezzi; Caro carburanti, ecco cosa prevede il decreto legge: le misure; Taglio delle accise di 25 centesimi al litro per 20 giorni: via libera al decreto carburanti; Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise in vigore da oggi. Dl carburanti: cosa prevede il taglio di 25 centesimi e le misure anti?speculazioneIl decreto del 18 marzo 2026 prevede un taglio temporaneo delle accise, un credito d'imposta per gli autotrasportatori e un meccanismo per contrastare la speculazione sui prezzi dei carburanti ... notizie.it Taglio delle accise al via con il decreto carburanti, -25 centesimi su benzina e dieselApprovato il decreto carburanti: stop agli aumenti con il taglio sulle accise. Benzina e diesel giù di 25 centesimi. Verso prezzi più bassi ... quifinanza.it CARBURANTE Il taglio delle accise di 25 centesimi è operativo da oggi 19 marzo 2026 tramite decreto legge. Se i prezzi non sono aggiornati, si tratta di una potenziale violazione. #decreto #carburante #condividi - facebook.com facebook Forse è bene sapere che il taglio delle accise per 20 giorni a cavallo del referendum - le accise di scambio - sarà finanziato con vari tagli, tra cui 86 milioni tagliati alla Sanità pubblica. Il governo Meloni è questo x.com