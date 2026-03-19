Taglio accise Conte | Decretino carburanti è presa in giro per rassicurare chi va a votare – Il video

Un video diffuso mostra un commento di un esponente politico riguardo alla modifica delle accise sui carburanti. Secondo quanto riportato, il governo ha impiegato una notte per aumentare le accise con la legge di bilancio e 20 giorni per riabbassarle. La dichiarazione critica la rapidità con cui sono state fatte le modifiche e la percezione di una risposta superficiale alle preoccupazioni dei cittadini.

(Agenzia Vista) Milano, 19 marzo 2026 “Il Governo ci ha messo una notte per aumentare le accise con la legge di bilancio e ci ha messo 20 giorni per ritornare indietro. Solo che ritorna indietro solo per altri 20 giorni, perché ha atteso 20 giorni dall’aumento del caro energia e caro carburante e adesso fa ‘un decretino‘ che non si è mai visto. Di solito, i decretini durano un po’ di più, ma questo vale 20 giorni. Il tempo di poter rassicurare chi va a votare in questo momento per questo referendum. È una presa in giro”, lo ha detto Conte a Milano. M5s Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Matteo Renzi e il tumore della pelle rimosso. L’intervento e il racconto di come lo ha scoperto: «Voi direte chi se ne frega, e invece. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Carburanti, Conte: "Decretino è una presa in giro per rassicurare chi va a votare"Il presidente del M5S Giuseppe Conte, a margine di un incontro sul referendum all’Università Statale di Milano, ha criticato il nuovo decreto varato...

Leggi anche: Accise carburanti, il governo frena sul taglio: ecco chi riguarderà

Tutto quello che riguarda Taglio accise

Taglio accise, Conte: Decretino carburanti è presa in giro per rassicurare chi va a votare(Agenzia Vista) Milano, 19 marzo 2026 Il Governo ci ha messo una notte per aumentare le accise con la legge di bilancio e ci ha messo 20 giorni per ritornare indietro. Solo che ritorna indietro solo ... la7.it

Carburanti, Conte: decretino presa in giro, serve solo per referendumRoma, 19 mar. (askanews) - Il governo ci ha messo una notte per aumentare le accise con la legge di bilancio. E ci ha messo 20 giorni per ritornare indietro. Solo che ritorna indietro solo per altri ... libero.it