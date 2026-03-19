Svizzera cabinovia a Engelberg precipitata a causa di raffiche di vento fino a 130km h morta sciatrice 61enne - VIDEO

Una cabinovia a Engelberg, nel cantone di Obwalden, è precipitata ieri mattina intorno alle 11:00 nel comprensorio Titlis-Engelberg, uno dei più grandi della Svizzera centrale. L’incidente ha causato la morte di una sciatrice di 61 anni. Le autorità hanno attribuito l'accaduto a raffiche di vento che hanno raggiunto i 130 kmh. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza.