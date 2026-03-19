Svizzera cabinovia a Engelberg precipitata a causa di raffiche di vento fino a 130km h morta sciatrice 61enne - VIDEO
Una cabinovia a Engelberg, nel cantone di Obwalden, è precipitata ieri mattina intorno alle 11:00 nel comprensorio Titlis-Engelberg, uno dei più grandi della Svizzera centrale. L’incidente ha causato la morte di una sciatrice di 61 anni. Le autorità hanno attribuito l'accaduto a raffiche di vento che hanno raggiunto i 130 kmh. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza.
L’incidente è avvenuto ieri attorno alle ore 11:00 del mattino nel comprensorio Titlis-Engelberg, uno dei più grandi della Svizzera centrale, nel cantone di Obwalden. La vittima si trovava da sola al momento del sinistro Ieri mattina una cabinovia della funivia Titlis Xpress, che collega le s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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