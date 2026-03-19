Supplenze docenti ed ATA ecco come funzionano | tutti i diritti aggiornati alla normativa 2026

Se lavori come docente o nel personale ATA e sei inserito nelle graduatorie, questa guida spiega come funzionano le supplenze e quali sono i tuoi diritti secondo la normativa aggiornata al 2026. Viene illustrato il procedimento per le assegnazioni, le modalità di incarico e le tempistiche previste dalla legge vigente. La spiegazione si rivolge a chi aspira a essere chiamato per supplenze nelle scuole.

Sei un docente o un membro del personale ATA inserito nelle graduatorie? Un aspirante supplente che vuole capire come funziona il sistema? Un dirigente, un DSGA o una segreteria scolastica che ha bisogno di un riferimento certo per gestire convocazioni, contratti e applicare correttamente la normativa? Questo libro è lo strumento che ti mancava. La. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Supplenze docenti e ATA, dal 2026 monitoraggio quadrimestrale. Eventuali risparmi confluiranno nel MOFLa Legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo sistema di monitoraggio delle supplenze di docenti e ATA. Tutti gli aggiornamenti su Supplenze docenti Temi più discussi: Stipendio marzo 2026, arrivano gli arretrati anche per docenti e ATA con supplenza breve; Mobilità scuola 2026: cosa cambia per docenti e personale ATA; GPS 2026: ultimi giorni per la domanda che scade lunedì 16 marzo. Chiariamo alcuni dubbi ricorrenti; Mobilità scuola 2026/27: firmato il nuovo CCNI 2025/28. Domande dal 16 marzo, deroghe più restrittive per i neoassunti. Personale ATA, la guida completa e aggiornata al 2026Guida completa sul personale ATA: chi sono, cosa fanno e quali sono i loro diritti e stipendi aggiornati al 2026. informazionescuola.it Carta docente, non si possono discriminare i supplenti anche quelli con contratto breve: a Padova il giudice risarcisce con 1.000 euro un’insegnante precaria difesa da ...La mancata assegnazione della Carta del docente ai precari, anche per le supplenze brevi, è stata bacchettata tantissime volte in tribunale. orizzontescuola.it Supplenze docenti, la riserva per il Servizio Civile Universale si applica fino al raggiungimento del 15% dei posti. https://www.orizzontescuola.it/supplenze-docenti-la-riserva-per-il-servizio-civile-universale-si-applica-fino-al-raggiungimento-del-15-dei-posti/ - facebook.com facebook Supplenze: lunedì 16 marzo alcuni docenti prenderanno servizio individuati dalla procedura di interpello. Si tratta di un servizio che sarà ancora possibile inserire nelle GPS per il biennio 2026/27. x.com