Civitanova e Perugia hanno ottenuto la qualificazione alle semifinali dopo aver superato rispettivamente Trento e Monza nei quarti di finale. Lube e Sir Safety Conad hanno chiuso le serie in tre partite, mentre Milano ha vinto l’ultimo match contro Verona, riaprendo la serie. Le squadre si preparano ora alle sfide che decideranno le finaliste della competizione.

Lube e Sir Susa fanno percorso netto e conquistano la semifinale in tre partite mentre Milano espugna Verona e tiene aperta la serie. La Rana è quella che soffre di più: i lombardi fanno la voce grossa trascinati dal giovane Ichino sugli scudi, assecondato dal puntuale Reggers e da un Masulovic incisivo a muro (8 vincenti), che, avanti 2-0, stavolta evitano la rimonta avversaria. Il servizio di Otsuka decisivo nel tie break regala l’impresa all’Allianz mentre una Verona meno lucida e precisa del solito ha solo la forza di riaprire una sfida che sembrava chiusa, fallendo però il quinto set. Civitanova scuce lo scudetto dalle maglie dell’Itas che proprio sul campo dei marchigiani aveva vinto il titolo nello scorso campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superlega: Civitanova e Perugia, è semifinale. Milano riapre la serie con Verona

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Siamo in semifinaleeeeeeeeeeeeeI!! Sir Susa Scai Perugia-Vero Volley Monza 3-0 (25-19, 25-23, 25-20) #BlockDevils #superlega x.com