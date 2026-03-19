Superdiffusori di meningite in Inghilterra emergenza per i casi dopo la serata in discoteca a Canterbury

Dopo una serata in discoteca a Canterbury, i casi di meningite da meningococco B in Inghilterra sono aumentati a 20, con due persone che hanno perso la vita. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e stanno adottando misure di prevenzione. La notizia è stata diffusa dalle autorità sanitarie locali, che hanno confermato i dati aggiornati sui casi e le morti.

Nel Sud-Est dell’Inghilterra è scattata l’emergenza dopo l’aumento dei casi di meningite. A Canterbury, nel Kent, si contano almeno 20 casi tra studenti dopo i primi contagi durante una serata in discoteca, con due morti e diversi ricoveri. Secondo gli esperti, si tratta di uno dei focolai a più rapida crescita della malattia mai registrati nel Regno Unito. Le autorità parlano di un cluster anomalo per rapidità e concentrazione e ipotizzano il ruolo di “superdiffusori”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Superdiffusori di meningite in Inghilterra, emergenza per i casi dopo la serata in discoteca a Canterbury Articoli correlati Regno Unito, salgono i casi di meningite tra i giovani. Due i decessi. Il focolaio in una discoteca a CanterburyNon si ferma l’epidemia di meningite acuta che sta interessando il sud dell’Inghilterra. Due studenti morti per meningite in Inghilterra e 11 ricoverati, allarme focolaio nel night club di CanterburyUn focolaio di meningite invasiva ha fatto scattare l’allerta sanitaria nel Kent, nel Sud-Est dell’Inghilterra. Una raccolta di contenuti su Superdiffusori di meningite in... Temi più discussi: Incubo meningite. Il contagio di Canterbury, l’ipotesi dei super diffusori e i rischi per l’Italia; Meningite, epidemia nel Regno Unito: salgono a 20 i casi. Le autorità: Stiamo esaurendo le scorte di vaccini; Il numero di casi di meningite sale a 20 mentre l’epidemia di Kent cresce di un terzo in un solo giorno e le scorte private di vaccini si esauriscono. Superdiffusori di meningite in Inghilterra, emergenza per i casi dopo la serata in discoteca a CanterburyEmergenza meningite in Inghilterra, dopo l'epidemia dei contagi partita da una discoteca di Canterbury. Almeno 20 i casi, due morti. Quali sono i rischi ... virgilio.it Meningite, l’aumento di casi in Uk e i sintomi dell’infezionePhoto by: Karl-Josef Hildenbrand/picture-alliance/dpa/AP Images La recente epidemia di meningite acuta che ha colpito ... msn.com Il batterio vive spesso inoffensivo nella gola dei portatori sani, ma può diventare letale se entra nel flusso sanguigno. I sintomi e le cure - facebook.com facebook Incubo meningite. Il contagio di Canterbury, l’ipotesi dei super diffusori e i rischi per l’Italia x.com