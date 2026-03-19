Superdiffusori di meningite in Inghilterra emergenza per i casi dopo la serata in discoteca a Canterbury

Da virgilio.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una serata in discoteca a Canterbury, i casi di meningite da meningococco B in Inghilterra sono aumentati a 20, con due persone che hanno perso la vita. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e stanno adottando misure di prevenzione. La notizia è stata diffusa dalle autorità sanitarie locali, che hanno confermato i dati aggiornati sui casi e le morti.

Nel Sud-Est dell’Inghilterra è scattata l’emergenza dopo l’aumento dei casi di meningite. A Canterbury, nel Kent, si contano almeno 20 casi tra studenti dopo i primi contagi durante una serata in discoteca, con due morti e diversi ricoveri. Secondo gli esperti, si tratta di uno dei focolai a più rapida crescita della malattia mai registrati nel Regno Unito. Le autorità parlano di un cluster anomalo per rapidità e concentrazione e ipotizzano il ruolo di “superdiffusori”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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