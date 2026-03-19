Sudtirol vs Frosinone trentaduesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaduesima giornata di Serie B 20252026, si affrontano Sudtirol e Frosinone. Gli altoatesini cercano di migliorare la loro posizione in classifica, mentre i ciociari puntano alla promozione in Serie A. La partita si gioca in Italia e sarà trasmessa su canali specifici, con probabili formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli altoatesini inseguono un piazzamento playoff, mentre I ciociari sognano la promozione in A. Sudtirol vs Frosinone si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15 presso lo stadio Druso. SUDTIROL VS FROSINONE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini guardano con fiducia alla zona playoff, ma hanno bisogno di punti per tirarsi definitivamente fuori dalla zona retrocessione. Va da sé che la squadra di Castori è dunque chiamata a non sbagliare, come è accaduto nell’ultimo turno di campionato dove è arrivato il ko di Avellino. Umore diverso per i ciociari, reduci dalla vittoria con il Bari e dai due punti rosicchiati al Monza: la distanza dalla zona Serie A diretta è ora di due lunghezze e la squadra di Alvini sogna. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sudtirol vs Frosinone, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Padova-Palermo, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Cesena vs Catanzaro, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Una raccolta di contenuti su Sudtirol vs Frosinone trentaduesima... Discussioni sull' argomento Pronostico Südtirol - Frosinone Calcio - Quote & Statistiche - 22 marzo 2026, Serie B, Italia; FC Südtirol - Frosinone Pronostico e confronto quote 22.03.2026. FROSINONE - SÜDTIROL : 2 - 2Tanti rimpianti per il Frosinone, raggiunto dal Sudtirol che si riscatta dopo il k.o. casalingo della scorsa giornata. Ciociari avanti di due reti al termine del primo tempo grazie alle rigore trasfor ... quotidianodipuglia.it DIRETTA/ Frosinone Sudtirol (risultato finale 2-2): Martini e Merkaj per il pari (Serie B, 19 settembre 2025)Serie B, Diretta Frosinone Sudtirol, streaming video tv: i biancorossi vogliono subito rialzare la china dopo l'ultimo ko in campionato (19 settembre 2025) Al Benito Stirpe succede di tutto: il ... ilsussidiario.net Ripresa degli allenamenti stamani dopo la vittoria interna contro il Sudtirol per 3-2. Prossimo match in programma domenica 22 marzo alle ore 17:15 tra Sampdoria e Avellino. - facebook.com facebook Avellino SudTirol 3 - 2 Patierno (A), Casiraghi (S), Besaggio (A), Pecorino (S), Izzo (A) x.com