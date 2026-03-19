Nel Sudan e in Libia, gruppi armati e reti informali gestiscono rotte di traffico che attraversano l’IndoMed, spesso al di fuori delle mappe ufficiali. Mentre le istituzioni e gli attori economici si preparano a riunioni a Trieste, le rotte non ufficiali continuano a collegare zone di confine e rotte marine, sfuggendo al controllo delle autorità. La presenza di queste vie alternative rende difficile il monitoraggio e la gestione delle attività illegali.

Mentre istituzioni e attori economici si riuniscono in sedi come Trieste per discutere il futuro della connettività indo-mediterranea e dei corridoi strategici che tagliano l’Italia, il Mediterraneo e l’Europa, quanto accade sul terreno tra Sudan e Libia suggerisce che un sistema parallelo di rotte è già pienamente operativo. Non si tratta di infrastrutture progettate dagli Stati, ma di circuiti adattivi, spesso illeciti, che stanno ridefinendo la dimensione geosecuritaria tra Africa e Mediterraneo. In un’analisi dell’Ispi, Emmanuel Badi, uno dei maggiori esperti di Nordafrica al mondo, valuta come in Sudan le linee del fronte raccontano solo una parte della guerra. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sudan, Libia e rotte informali dell’IndoMed. Controllare i corridoi oltre le mappe

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