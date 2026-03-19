Con il nuovo brano “Canzone estiva” Annalisa divide: nel video indossa metà velo e metà guepiere e qualcuno ha già parlato di blasfemia. Alla critica di Selvaggia Lucarelli, che la vede “in trappola”, la cantante ha replicato: “La verità è che questa sono io” per poi ribadire di non essere “una marionetta nelle mani di qualcuno”. “Canzone estiva” di Annalisa, le accuse di blasfemia Annalisa: “Non sono una marionetta” Le parole di Selvaggia Lucarelli: “Liberate Annalisa” Il botta e risposta “Canzone estiva” di Annalisa, le accuse di blasfemia “Mi vuoi più suora o pornodiva?” è la frase-simbolo di “Canzone estiva”, il nuovo brano di Annalisa, già diventato una hit, nel quale la cantante appare per metà con il velo e per metà in guepiere, tanto che diverse persone sui social sono arrivati a parlare di ”blasfemia”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Su Canzone estiva Annalisa replica a Selvaggia Lucarelli che dice che è in trappola e all'accusa di blasfemia

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La stoccata di Sonia Bruganelli a Selvaggia Lucarelli https://fanpa.ge/6Pq10 - facebook.com facebook

#Selvaggia #Lucarelli contro Alessandra #Mussolini al #gfvip: "La politica ti è andata male, il ballo anche, magari dalla casa riesci a renderti simpatica". E l'ex parlamentare si arrabbia. #grandefratellovip x.com