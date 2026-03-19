Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Giappone hanno firmato una dichiarazione congiunta riguardante il Stretto di Hormuz. Il documento mira a forzare un possibile blocco delle rotte marittime nella regione. L’Iran ha risposto minacciando di considerare tutti i firmatari come complici di eventuali azioni contro le proprie acque. La questione riguarda così una nuova tensione tra le parti coinvolte.

Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Giappone hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui si dicono pronti a contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz, la via d’acqua più strategica del mondo per il trasporto di petrolio e gas, di fatto chiusa dall’Iran dopo gli attacchi militari condotti da Stati Uniti e Israele. Il comunicato, diffuso dall’ufficio del premier britannico Keir Starmer, condanna con durezza gli attacchi iraniani a navi mercantili, infrastrutture energetiche e il blocco navale imposto da Teheran. La risposta dell’Iran non si è fatta attendere: chiunque tenti di forzare il blocco sarà considerato “complice dell’aggressione”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Stretto di Hormuz, l’Italia firma il piano a 6 per forzare il blocco, ma l’Iran minaccia: “Tutti complici”

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