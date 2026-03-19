Stop improvviso salta Roma-Bologna e non solo | due mesi out e stagione al capolinea

Durante gli ottavi di finale di Europa League, la partita tra Roma e Bologna è stata improvvisamente interrotta, causando l’assenza della partita e un’assenza prolungata di circa due mesi per entrambe le squadre. La sospensione ha coinvolto anche altri eventi sportivi, lasciando molte partite e la stagione in sospeso. Il problema è legato a difficoltà di formazione, che hanno influenzato il programma delle squadre.

di Alessio Lento Problemi di formazione nel giorno del ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra i giallorossi di Gasperini e i rossoblu di Italiano. Un infortunio che arriva come un fulmine a ciel sereno, proprio quando la squadra è pronta a sfidare la Roma nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il portiere del Bologna, Lukasz Skorupski, dovrà infatti fare i conti con un grave infortunio che lo terrà fuori dai campi per almeno due mesi, mettendo a rischio il finale di stagione della squadra emiliana. L’infortunio e il rischio di una lunga assenza per Skorupski. L’ infortunio è arrivato in un momento delicatissimo della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stop improvviso, salta Roma-Bologna e non solo: due mesi out e stagione al capolinea Articoli correlati Roma, salta il trasferimento sul più bello: operazione e 3 mesi di stopTegola pesantissima in casa Roma proprio in questi minuti: cambiano mercato e strategie del club giallorosso per gennaio. Leggi anche: Stop a due treni Frecciargento tra Genova e Roma, 4 mesi di disagi