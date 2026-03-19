Steven Spielberg difende Obama e dice la sua sugli alieni | Non siamo soli sulla Terra

Il regista Steven Spielberg ha espresso la sua opinione sugli alieni e ha difeso l’ex presidente Barack Obama. La sua posizione è stata divulgata in occasione dell’annuncio della pellicola Disclosure Day, un film sugli UFO che uscirà il 12 giugno. La notizia ha attirato l’attenzione di pubblico e media, che si sono concentrati sul collegamento tra il regista e il tema degli extraterrestri.

Prevista per il prossimo 12 giugno l’uscita di Disclosure Day, pellicola sugli UFO firmata da Steven Spielberg. Qualche giorno fa il regista, 79 anni e due Premi Oscar, durante un’intervista al SXSW Film & TV Festival di Austin, stuzzicato sull’argomento è andato oltre la semplice realizzazione del film: «Non ne so più di voi – ha detto – ma ho il forte sospetto che in questo momento non siamo soli sulla Terra ». Il regista per la prima volta svela ciò che la sua filmografia in realtà ci aveva già ampiamente anticipato, il tema degli extraterrestri gli è caro fin dai tempi di Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977). Infatti poi ha continuato con E. 🔗 Leggi su Open.online

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