Stella Verde | il burger zero sprechi che rivoluziona Tribeca

Un ristorante di Tribeca, chiamato One White Street, ha ricevuto la Stella Verde Michelin grazie a un menu che combina l’aspetto semplice di un burger con un’attenzione particolare alla riduzione degli sprechi alimentari. La cucina del locale si distingue per l’uso consapevole di ingredienti e per l’impegno a evitare ogni forma di spreco in fase di preparazione. La Stella Verde riconosce così l'innovazione nel rispetto dell’ambiente.

Il ristorante One White Street di Tribeca ha ottenuto la Stella Verde Michelin, distinguendosi per un approccio culinario che fonde la semplicità apparente di un hamburger con una rigorosa filosofia zero sprechi. L’esecutivo chef Galen Kennemer guida questa cucina innovativa dove ogni ingrediente è trattato con cura meticolosa, dalla macinazione interna della carne alla coltivazione diretta nella fattoria Rigger Hill Farms. L’attenzione ai dettagli si manifesta nel doppio trancio di manzo Wagyu, pressato a mano e servito con cipolle e salsa, ma l’anima del locale risiede nella capacità di trasformare scarti in piatti gourmet. La reputazione... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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