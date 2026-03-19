Nella puntata del 18 marzo, Stasera tutto è possibile è stato il solito. caos: è come entrare nel salotto del conduttore, circondato dagli amici di sempre, ma con un’assenza che si è sentita, ovvero quella di Biagio Izzo. Tema della puntata i misteri, tra cui “perché siamo ancora in onda”; Stefano De Martino ormai naviga benissimo nel suo “mare”, nel programma che ha risollevato le sorti della prima serata di Rai2. Si ride, si scherza, non si trattengono nemmeno le parolacce: è uno show senza freni. La Stanza Inclinata miete vittime (e Brenda Lodigiani ne sa qualcosa). Voto: 8. Tra tutti i giochi che hanno reso Stasera tutto è possibile così iconico c’è la Stanza Inclinata: Rocco Papaleo non ci è sembrato molto convinto – divertito sì – ma forse sarebbe stato preferibile partecipare a Giochi senza frontiere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stasera tutto è possibile, pagelle del 18 marzo: Canalis in difficoltà (7), manca Izzo (5), Paolantoni highlander (10)

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