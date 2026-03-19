Startlist seconda prova discesa maschile Lillehammer 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

Da oasport.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 20 marzo a Kvitfjell, in Norvegia, si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa maschile, parte delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La sessione inizierà alle ore 10 e vedrà in gara gli atleti italiani che indosseranno i pettorali assegnati. La prova sarà trasmessa in diretta e disponibile in streaming.

Domani, venerdì 20 marzo, a Kvitfjell (Norvegia) proseguiranno le Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la seconda ed ultima prova cronometrata della discesa maschile, che scatterà alle ore 10.45. Saranno al cancelletto di partenza 24 atleti in rappresentanza di 8 Paesi. Saranno ancora una volta sei gli italiani al cancelletto di partenza: Benjamin Jacques Alliod scatterà col pettorale numero 5, Florian Schieder col 6, Dominik Paris con l’8, Giovanni Franzoni col 10, Mattia Casse col 17 e  Christof Innerhofer col 22. Per la seconda ed ultima prova cronometrata della discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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