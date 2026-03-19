Startlist seconda prova discesa maschile Lillehammer 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

Venerdì 20 marzo a Kvitfjell, in Norvegia, si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa maschile, parte delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La sessione inizierà alle ore 10 e vedrà in gara gli atleti italiani che indosseranno i pettorali assegnati. La prova sarà trasmessa in diretta e disponibile in streaming.

Domani, venerdì 20 marzo, a Kvitfjell (Norvegia) proseguiranno le Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la seconda ed ultima prova cronometrata della discesa maschile, che scatterà alle ore 10.45. Saranno al cancelletto di partenza 24 atleti in rappresentanza di 8 Paesi. Saranno ancora una volta sei gli italiani al cancelletto di partenza: Benjamin Jacques Alliod scatterà col pettorale numero 5, Florian Schieder col 6, Dominik Paris con l’8, Giovanni Franzoni col 10, Mattia Casse col 17 e Christof Innerhofer col 22. Per la seconda ed ultima prova cronometrata della discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist seconda prova discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani Articoli correlati Startlist prima prova discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiDomani, giovedì 19 marzo, a Kvitfjell (Norvegia) si apriranno le Finali maschili della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la prima... Leggi anche: Startlist seconda prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani Contenuti e approfondimenti su Startlist seconda Temi più discussi: A che ora lo sci alpino oggi: startlist prime prove discesa Lillehammer, tv, streaming; Startlist gigante Are 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Startlist discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Are e SuperG Courchevel, startlist, streaming. Startlist seconda prova discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiDomani, venerdì 20 marzo, a Kvitfjell (Norvegia) proseguiranno le Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la seconda ed ultima ... oasport.it Startlist seconda prova discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeVenerdì 20 marzo (ore 12.00) si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Lillehammer, finale della Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete avranno a disposizione un ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streaming - x.com La startlist della penultima sfida di questa Coppa del Mondo per una specialità che vede Odermatt (domani al cancelletto con il 10 sul tracciato del suo tecnico Nydegger) ad un passo dalla sfera di cristallo. Il meteo dovrebbe dare una mano, ma è caduta tanta - facebook.com facebook