Startlist seconda prova discesa femminile Lillehammer 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Venerdì 20 marzo alle 12.00 si svolgerà a Lillehammer la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile, ultima fase della Coppa del Mondo di sci alpino. La competizione si terrà sulla pista di Lillehammer e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Le italiane scenderanno con i pettorali assegnati e il programma ufficiale prevede orari e dettagli specifici.

Venerdì 20 marzo (ore 12.00) si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Lillehammer, finale della Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete avranno a disposizione un ultimo test per trovare il miglior feeling possibile con la neve norvegese e individuare le linee ideali in vista dell’attesissima gara di sabato, l’ultima della stagione in questa specialità. Laura Pirovano si è presentata in terra scandinava per conquistare la Sfera di Cristallo di specialità e la cronometrata servirà per scaldare ulteriormente il motore in vista del rovente duello con la tedesca Emma Aicher, la quale è in lizza anche per il trofeo generale insieme alla statunitense Mikaela Shiffrin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist seconda prova discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane Articoli correlati Leggi anche: Startlist prima prova discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane Leggi anche: Startlist seconda prova discesa Zauchensee 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane Approfondimenti e contenuti su Startlist seconda Temi più discussi: A che ora lo sci alpino oggi: startlist prime prove discesa Lillehammer, tv, streaming; Startlist gigante Are 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Startlist discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Are e SuperG Courchevel, startlist, streaming. Startlist seconda prova discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiDomani, venerdì 20 marzo, a Kvitfjell (Norvegia) proseguiranno le Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la seconda ed ultima ... oasport.it Startlist seconda prova discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeVenerdì 20 marzo (ore 12.00) si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Lillehammer, finale della Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete avranno a disposizione un ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streaming - x.com La startlist della penultima sfida di questa Coppa del Mondo per una specialità che vede Odermatt (domani al cancelletto con il 10 sul tracciato del suo tecnico Nydegger) ad un passo dalla sfera di cristallo. Il meteo dovrebbe dare una mano, ma è caduta tanta - facebook.com facebook