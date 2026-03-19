Startlist seconda prova discesa femminile Lillehammer 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Da oasport.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 20 marzo alle 12.00 si svolgerà a Lillehammer la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile, ultima fase della Coppa del Mondo di sci alpino. La competizione si terrà sulla pista di Lillehammer e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Le italiane scenderanno con i pettorali assegnati e il programma ufficiale prevede orari e dettagli specifici.

Venerdì 20 marzo (ore 12.00) si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Lillehammer, finale della Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete avranno a disposizione un ultimo test per trovare il miglior feeling possibile con la neve norvegese e individuare le linee ideali in vista dell’attesissima gara di sabato, l’ultima della stagione in questa specialità. Laura Pirovano si è presentata in terra scandinava per conquistare la Sfera di Cristallo di specialità e la cronometrata servirà per scaldare ulteriormente il motore in vista del rovente duello con la tedesca Emma Aicher, la quale è in lizza anche per il trofeo generale insieme alla statunitense Mikaela Shiffrin. 🔗 Leggi su Oasport.it

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