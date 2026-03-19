Il Primo Ministro ha annunciato che il Regno Unito non prenderà parte a un conflitto più ampio nel Medio Oriente, confermando che non invierà navi da guerra nello Stretto di Hormuz. La decisione è stata comunicata in un momento di crescente tensione tra le nazioni della regione, mentre il prezzo del petrolio ha raggiunto i 100 dollari.

La tensione geopolitica si è innescata in modo definitivo quando il Primo Ministro Keir Starmer ha dichiarato che il Regno Unito non parteciperà a una guerra più ampia nel Medio Oriente, rifiutando esplicitamente l’invio di navi da guerra nello Stretto di Hormuz. Mentre i leader europei come quelli tedeschi e italiani hanno confermato l’assenza di piani per inviare forze navali, Donald Trump ha espresso un forte disappunto verso Londra per la mancata fornitura di dragamine. Le conseguenze economiche sono già tangibili: il prezzo del petrolio è schizzato da circa 65 dollari a oltre 100 dollari al barile, costringendo il governo britannico ad annunciare un piano di sostegno di 53 milioni di sterline per le famiglie a basso reddito che dipendono dal riscaldamento a olio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Starmer blocca la guerra: petrolio a 100$ e scontro

Articoli correlati

Mercati nel panico per la guerra in Iran: petrolio sopra i 100 dollari, borse europee in rossoMilano, 9 febbraio 2026 – Nuova giornata difficile per i mercati internazionali, con le Borse europee in netto calo mentre la guerra in Iran entra...

Borse a picco, petrolio verso 100 dollari: la guerra in Medio Oriente può scatenare la tempesta perfettaBorse europee in profondo rosso, petrolio verso i 100 dollari, 500mila passeggeri a terra, merci bloccate, caos nei cieli.

Altri aggiornamenti su Starmer blocca

Temi più discussi: Guerra Iran, no di Londra e Berlino a richieste Usa su Stretto Hormuz: Nato non c’entra; La furia di Donald Trump contro gli alleati: Non ci aiutano; Tensione nello Stretto di Hormuz, Starmer: Difenderemo gli alleati ma non entreremo in guerra; Hormuz, ecco il piano di Italia, Gran Bretagna e Germania. L'Iran mina lo Stretto, ecco cosa succede.

Starmer, Gb proteggerà i suoi interessi ma non entra in un vasto conflitto(ANSA) - LONDRA, 16 MAR - Vogliamo vedere questa guerra finire al più presto possibile. Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer aggiornando il Paese sulla situazione in Medio Oriente innescat ... msn.com

Donald Trump e Keir Starmer ai ferri corti sulla guerra in IranIl presidente statunitense Donald Trump sta moltiplicando gli attacchi contro il primo ministro britannico Keir Starmer, accusato di sostenere in modo troppo tiepido gli Stati Uniti, impegnati nella g ... internazionale.it

Il presidente degli Stati Uniti critica duramente il premier britannico Keir Starmer il quale però ripete di non voler intervenire nel Golfo e smentisce ogni possibile operazione NATO. La Germania blocca l’estensione dell’operazione Aspides dal Mar Rosso verso - facebook.com facebook