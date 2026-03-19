Una giudice onorario della Corte d'Appello di Cagliari è stata indagata per stalking e creazione di profili fake. Le accuse riguardano comportamenti nei confronti di Elisabetta Sionis e della sua figlia, quest'ultima all'inizio delle indagini minorenne. L'indagine coinvolge anche un gruppo di persone ritenute fedelissimi della donna. La vicenda si concentra sulle condotte persecutorie e sulla gestione di account falsi.

Roberta Bruzzone indagata per stalking in concorso con un gruppo di suoi "fedelissimi". Le vittime sono Elisabetta Sionis, giudice onorario della Corte d'Appello di Cagliari, e sua figlia, la quale, all'inizio delle condotte, era minorenne. Tanto che l'inchiesta, che ha fatto scattare il codice rosso, è stata portata avanti nel massimo riserbo per quasi tre anni dal sostituto procuratore cagliaritano Gilberto Ganassi. Le indagini si sono concluse a dicembre con il deposito del 415bis, ma ora che il fascicolo è stato trasferito a Roma, in quanto la Sionis è stata nominata giudice, emergono le vicende che coinvolgono Bruzzone e delineerebbero una sorta di modus operandi, messo in atto da profili fake sui social, creati per demolire la credibilità dei "nemici" coinvolti nei maggiori casi di cronaca e influire mediaticamente sulle inchieste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stalking e profili fake contro una giudice: indagata la Bruzzone

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