Il Comune di Napoli ha incontrato la Figc per presentare il progetto relativo allo stadio Maradona in vista degli Europei. L’incontro si è concentrato sui dettagli dell’intervento e sulla pianificazione delle attività da svolgere. Nessun altro dettaglio sui contenuti specifici dell’evento o sulle tempistiche è stato reso noto in questa fase.

Corsport: ci sarà l'assessore Cosenza. I lavori partiranno a fine stagione (anche senza l'intesa col Napoli) e cominceranno dal terzo anello Il Comune di Napoli non si ferma per il Maradona. La Regione ha stanziato 200 milioni per i lavori di ristrutturazione che sono stati ampiamente illustrati dall’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza. Cosenza stamattina sarà a Roma, nella sede della Federcalcio, proprio per illustrare lo stato dei lavori e il progetto di Comune e Regione per il nuovo Maradona. Lo stadio sarà ristrutturato in ogni caso, a prescindere dagli Europei (ma la decisione non è stata ancora presa) e dal Napoli che non intende collaborare perché sempre alla ricerca di un’area dove costruire il proprio impianto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stadio Maradona, il Comune di Napoli in Figc a illustrare il progetto per gli Europei

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