Stadio Maradona assessore Cosenza | Napoli in corsa per gli Europei la Figc ci ha chiesto alcune modifiche

L’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli ha dichiarato che il Napoli è in corsa per ospitare gli Europei. Ha anche riferito che la Figc ha richiesto alcune modifiche al progetto di riqualificazione dello stadio Maradona, durante una conversazione con Radio Crc, radio partner della squadra. La discussione riguarda le future attività di miglioramento dell’impianto sportivo.

L’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha parlato a Radio Crc (radio partner del Napoli) dello stadio Maradona e la riunione con la Figc per il progetto di riqualificazione. Di seguito, le sue parole: “ Siamo appena usciti dalla riunione con i vertici della Figc per discutere di tutti i punti centrali del nostro progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona. Nel corso della riunione da parte dei rappresentanti della Figc ci sono state chieste alcune modifiche e correzioni del nostro piano di progettazione. Il tema adesso rimane quello di presentare un progetto entro la data del 31 luglio del 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Stadio Maradona, assessore Cosenza: “Napoli in corsa per gli Europei, la Figc ci ha chiesto alcune modifiche” Articoli correlati L’assessore Cosenza sul restyling stadio Maradona: “Faremo i lavori anche senza gli Europei. Via la pista d’atletica”Alla web tv del Comune: "Il Calcio Napoli ha sempre ricevuto tutti i nostri progetti, per adesso il modello è quello presentato dal Calcio Napoli nel... Leggi anche: Stadio Maradona, il Comune di Napoli in Figc a illustrare il progetto per gli Europei Contenuti e approfondimenti su Stadio Maradona Temi più discussi: Stadio Maradona, Cosenza: Euro ’32? I lavori si faranno ugualmente. Vendere lo stadio? Sì, ma al prezzo giusto; Assessore Cosenza:A fine campionato inizio lavori allo stadio Maradona; Stadio Maradona, Cosenza: Finanziamento da 203 milioni per ristrutturazione; Ass. Cosenza: 200 milioni dalla Regione Campania per il restyling del Maradona. Lavori a fine stagione. Ristrutturazione stadio Maradona a Cosenza: 203 milioni di finanziamento approvato.Napoli. Durante un’intervista a Radio CRC nella trasmissione A Pranzo con Chiariello, l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha fornito aggiornamenti s ... napolipiu.com Stadio Maradona, il Comune di Napoli in Figc a illustrare il progetto per gli EuropeiStadio Maradona, sarà l'assessore Cosenza a guidare la delegazione del Comune di Napoli che illustrerà in Figc il progetto per gli Europei ... ilnapolista.it Inaugurato il murales di @jorit allo stadio #Maradona: presente anche il sindaco del @comunedinapoli #GaetanoManfredi - facebook.com facebook Napoli, inaugurato il murales allo stadio Maradona per celebrare i 100 anni #SkySport #SkySerieA x.com