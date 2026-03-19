Sta pensando di mollare tutto colpo di scena al Grande Fratello Vip

Dopo soli due giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia, uno dei concorrenti più attesi si trova in crisi e sta valutando di abbandonare il programma. La sua reazione ha attirato l’attenzione di telecamere e compagni di avventura, creando un momento inaspettato nel corso della trasmissione. La situazione si è manifestata con segnali chiari di disagio e incertezza.

Sono bastati due giorni nella Casa più spiata d’Italia per mandare uno dei concorrenti più attesi in crisi. GionnyScandal ha trascorso una notte difficilissima tra sfoghi, lacrime e una confessione che ha lasciato i coinquilini senza parole. La seconda settimana del Grande Fratello Vip 8 non è ancora cominciata e già la Casa regala colpi di scena. Stavolta al centro dell’attenzione non c’è una lite né un flirt, ma qualcosa di molto più delicato: GionnyScandal sta pensando di mollare tutto. Il rapper, al secolo Gionata Ruggieri, nella serata di martedì 18 marzo ha confidato ad alcuni coinquilini di non stare bene e di voler abbandonare il reality. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - “Sta pensando di mollare tutto”, colpo di scena al Grande Fratello Vip Articoli correlati Giada De Blanck nel cast del Grande Fratello Vip? C’è la proposta, lei ci sta pensandoTra poche settimane andrà in onda su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi, nel cast ci sarà anche Giada De... Aku memergoki istriku selingkuh, aku mendengar pikiran batin anakku!#cdrama#emosi