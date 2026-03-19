Squalificato dopo un anno l’allenatore è fuori di testa | 22 giorni out

Dopo un anno di squalifica, l’allenatore è stato temporaneamente escluso dal campo per 22 giorni. La vicenda ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, creando sconcerto nel mondo del futsal. La decisione ha generato reazioni di sorpresa e delusione, alimentando discussioni tra chi segue il campionato. La situazione riguarda direttamente le attività della squadra e il comportamento dell’allenatore coinvolto.

Calciomercato Inter LIVE: In estate sarà rivoluzione! Koné il primo nome per il centrocampo. Su Palestra. Mercato Inter, Barcellona in pressing su Bastoni: possibili contropartite! La situazione Mercato Inter, quattro top club su Bastoni! In caso di cessione, il difensore ha una preferenza chiara Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Primavera Benfica 2-3: epilogo amaro per i giovani nerazzurri in Youth League. Il resoconto del match Vicenza Inter U23 finisce 2-1 per i veneti che conquistano la Serie B. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Squalificato dopo un anno, l’allenatore è fuori di testa: 22 giorni out Articoli correlati Chiude l’arbitro nello spogliatoio dopo una partita U14, allenatore squalificato 7 mesi in ToscanaBrutto episodio in Toscana dopo una gara Under 14 tra Firenze Sud e Fiesole Calcio: l'allenatore chiude il direttore di gara nello spogliatoio. Chivu eletto allenatore rumeno dell’anno: «L’Inter una lavatrice, sbatti la testa ovunque! Qui conoscevo tutti»di Redazione Inter News 24L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, è stato eletto come il miglior tecnico rumeno dell’anno solare 2025. Aggiornamenti e notizie su Squalificato dopo Discussioni sull' argomento Squalificato fino a fine anno: decisione pesantissima per il club di Serie A; Inter, Chivu squalificato per una giornata dopo le proteste in contro l'Atalanta. cos'è successo; Tomsa squalificato fino a fine anno dopo l'aggressione all'arbitro; Dopo l’esonero dalla Sampdoria arriva la squalifica: 10 giornate di stop per Foti e Gregucci. Coppa d’Africa, verdetto ribaltato dopo due mesi: Senegal squalificato, il trofeo va al Marocco a tavolino x.com Inter, Chivu squalificato per una giornata dopo le proteste contro l'Atalanta Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook