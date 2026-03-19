Spunta l’idea dei magistrati ’riservisti’

Si discute della proposta di coinvolgere i riservisti della magistratura onoraria come una soluzione rapida per aumentare le risorse disponibili. Questa idea prevede l’impiego di professionisti già presenti nel sistema giudiziario, pronti a intervenire senza dover passare per procedure di assunzione tradizionali. La proposta mira a rispondere alle esigenze di organico e a migliorare l’efficienza delle procedure giudiziarie.

I riservisti della magistratura onoraria come "immediata iniezione di risorse per tenere in equilibrio il “ sistema giustizia ”", prima da adottare nell’Ufficio per il Processo "per potenziare i tribunali per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, per poi transitare agli Uffici del Giudice di Pace rinforzando gli organici gravemente in sofferenza". L’idea viene da una delegazione del personale già formato e dichiarato idoneo alle funzioni di giudice onorario di pace e di viceprocuratore onorario, allo scopo di rappresentare una, seppur parziale, risposta alle carenze di magistrati. Come a Monza, dove i giudici di pace sono scesi da 32 a 8 ma con il triplo di lavoro da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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