Sport in tv oggi giovedì 19 marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 19 marzo, sono in programma diversi eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming. Tra le principali discipline ci sono il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, il calcio con le partite di Europa League e Conference League, e il curling femminile con il round robin dei Mondiali. Gli appassionati possono seguire gli incontri in diretta su vari canali e piattaforme online.

Oggi, giovedì 19 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, il calcio con Europa League e Conference League, il curling femminile con il round robin dei Mondiali, e tanto altro ancora. Continua il combined di Miami: per il 1° turno del torneo ATP Masters 1000 nel terzo match dalle ore 16.00 Matteo Berrettini sfiderà il transalpino Alexandre Muller, e nel quarto match dalle ore 17.00, comunque non prima di mezzanotte, Mattia Bellucci incontrerà lo statunitense Alex Michelsen. Nel 1° turno del torneo WTA 1000 nel secondo match dalle ore 15.00, non prima delle ore 16.00, Elisabetta Cocciaretto affronterà la lettone Darja Semenistaja. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 19 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Articoli correlati Leggi anche: Sport in tv oggi (giovedì 19 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Sport in tv oggi (giovedì 5 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, giovedì 5 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: le Paralimpiadi Invernali con il curling in carrozzina, il tennis con i... Tutto quello che riguarda Sport in tv oggi giovedì 19 marzo orari... Temi più discussi: Sport in tv oggi (lunedì 9 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (martedì 10 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 12 marzo 2026: Sinner sfida Tien, Europa League ed Eurolega; Sport in tv oggi (lunedì 16 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Sport in tv oggi (martedì 17 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, martedì 17 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it Sport in tv oggi (lunedì 16 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingQuest'oggi, lunedì 16 marzo, ci aspetta una lunga giornata di sport da seguire fino a notte fonda nonostante la presenza di non troppi eventi. Proseguono ... oasport.it In Commissione Sport le linee guida per il nuovo riconoscimento: vincerà chi include, non chi segna più gol. Intanto prende forma la “Patente del tifo”: monitoraggio sui campi e sanzioni (da stabilire) per chi insulta LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/0 - facebook.com facebook Il rispetto e i valori dello sport sono i temi della nuova edizione di Sky Up The Edit. All’incontro che si è svolto al Liceo Sabin di Bologna. Più di 100 studentesse e studenti in presenza e oltre 100 classi collegate da tutta Italia, hanno dialogato con il Ministro per x.com