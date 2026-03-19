Sport in tv oggi 19 marzo | calcio tennis volley e basket il programma completo

Oggi in TV e streaming si svolgono diversi eventi sportivi tra calcio europeo, tennis a Miami, volley femminile di Champions League ed Eurolega di basket. La giornata propone partite e incontri in vari sport, tra cui le competizioni di Europa League e Champions League nel calcio, il torneo di tennis a Miami, le sfide di volley femminile e le partite di basket in Eurolega.

Giovedì 19 marzo ricco di eventi sportivi in tv e streaming, con calcio europeo, tennis dai tornei di Miami, volley femminile di Champions League ed Eurolega di basket. Non mancano anche appuntamenti con sport invernali e curling. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Spazio al calcio europeo con la diretta gol sia alle 18.45 che alle 21.00. In campo anche la Roma contro il Bologna, mentre tra le altre sfide spiccano Aston Villa-Lille e Porto-Stoccarda. 🔗 Leggi su Sportface.it

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