Splendida cornice Geppi Cucciari su Rai 3 | anticipazioni e ospiti 19 marzo 2026

Il 19 marzo 2026, Rai 3 trasmette in prima serata alle 21,20 il programma intitolato

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 19 marzo 2026. Numerosi gli ospiti che si alterneranno nel corso della serata. Tra questi Milly Carlucci, pronta a tornare da sabato 21 marzo su Rai 1 con lo storico show “Canzonissima”, e i The Jackal nella formazione composta da Gianluca Colucci (Fru), Aurora Leone, Ciro Priello e Martina Tinnirello, alla conduzione del nuovo programma “Stasera a letto tardi” su Rai 2. 🔗 Leggi su Tpi.it

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